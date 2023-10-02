Диетолог назвала самый вредный вид мясной продукции

07:44, 03 октября 2023, ПАИ

Доктор медицинских наук диетолог Маргарита Королева рассказала «Москве 24», когда употребление мясных продуктов может нанести вред организму. Эксперт пояснила, что это зависит от конкретных обстоятельств, а также от вида еды.

Так, пожилым людям при наличии хронических заболеваний и проблем с метаболизмом не стоит есть много красного мяса из-за возможного переизбытка аминокислоты метионина. Клетки просто не будут успевать обрабатывать данные компоненты.

Кроме того, избыточное поступление мяса при наличии уже сопутствующих заболеваний может поддержать любой онкологический проект.

Самый вредный вид мясной продукции, по словам диетолога — «максимально переработанное мясо», то есть сосиски, сардельки, пельмени и так далее.

«Да еще и мясо ли это. Может быть, там уже белковые смеси из Китая. Быть может, это будет мясо насекомых, к которому нас уже потихоньку начинают приучать. А может, в составе этого мяса будет большое количество трансжиров и глутаматов», — пояснила она.

Диетолог посоветовала выбирать белое мясо, а также есть его с овощными гарнирами.