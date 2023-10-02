Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Диетолог назвала самый вредный вид мясной продукции

Доктор медицинских наук диетолог Маргарита Королева рассказала «Москве 24», когда употребление мясных продуктов может нанести вред организму. Эксперт пояснила, что это зависит от конкретных обстоятельств, а также от вида еды.

Так, пожилым людям при наличии хронических заболеваний и проблем с метаболизмом не стоит есть много красного мяса из-за возможного переизбытка аминокислоты метионина. Клетки просто не будут успевать обрабатывать данные компоненты.

Кроме того, избыточное поступление мяса при наличии уже сопутствующих заболеваний может поддержать любой онкологический проект.

Самый вредный вид мясной продукции, по словам диетолога — «максимально переработанное мясо», то есть сосиски, сардельки, пельмени и так далее.

«Да еще и мясо ли это. Может быть, там уже белковые смеси из Китая. Быть может, это будет мясо насекомых, к которому нас уже потихоньку начинают приучать. А может, в составе этого мяса будет большое количество трансжиров и глутаматов», — пояснила она.

Диетолог посоветовала выбирать белое мясо, а также есть его с овощными гарнирами.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













02 октября 2023

Депутат предложила ввести новые меры поддержки для отцов-одиночек
02 октября 2023

Фестиваль особенных людей «Другое искусство» пройдёт в Пскове
02 октября 2023

В Печорах расчищают найденные при раскопках деревянные мостовые
02 октября 2023

Бойцы «Зубра» и воспитанники «Зубрёнка» поучаствовали в спортивных состязаниях в Пскове
02 октября 2023

Отопительный сезон начинается в Пыталовском районе
02 октября 2023

Студентка Псковского колледжа искусств стала лауреатом международного конкурса «Старт звезды»
02 октября 2023

О правонарушениях в интернете рассказали сотрудники УМВД псковским студентам
02 октября 2023

Около 100 участников из России и Белоруссии собрал форум «Мы помним» в Пскове

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...