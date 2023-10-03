Более 600 тысяч рублей лишились псковичи после общения с мошенниками

10:08, 03 октября 2023, ПАИ

Злоумышленники обманом завладели деньгами нескольких жителей Пскова и Псковского района на сумму более 600 тысяч рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, нескольким жителям региона звонили незнакомцы. Они представлялись сотрудниками разных ведомств и под выдуманными предлогами якобы предотвращения незаконного списания денег с банковских счетов ввели собеседников в заблуждение, после чего завладели их сбережениями. Некоторые пользователи социальных сетей не досчитались денег после неудачных попыток осуществления операций купли-продажи товаров.

А кому-то махинаторы обещали помочь в поисках работы в интернете. Другим гражданам злоумышленники сообщили, что их родственники якобы за совершенные ДТП могут быть привлечены к уголовной ответственности. И предложили решить возникшие проблемы финансовым путём.

В итоге после общения с мошенниками доверчивые люди лишились в общей сложности свыше 600 тысяч рублей. Псковичи, среди которых были в том числе пенсионеры и студенты, обратились за помощью в полицию. В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела. Ведётся расследование, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего.