Два проблемных района в подготовке к отопительному сезону назвал Михаил Ведерников

15:04, 03 октября 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников со своим заместителем Игорем Шатурным обсудили подготовку к отопительному сезону. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.

Как доложил Игорь Николаевич, все муниципалитеты провели большую работу, чтобы получить паспорта готовности.

«Но есть два исключения. В Пустошкинском районе за несколько лет бездействия администрации накопились серьёзные проблемы. Новый глава вынужденно обратился за помощью в покупке котлов. Средства мы выделили (4,2 млн). Торги район оперативно провёл, сэкономив значительную сумму. В Новоржевском районе период бездействия пока не закончился: там не предусмотрены достаточные средства ни на оборудование, ни на закупку топлива», - констатировал Михаил Ведерников.

Он подчеркнул, что подготовка к отопительному сезону – прямая ответственность местных администраций. «Но когда они не справляются — помогает регион. Работа новой администрации Пустошкинского района заслуживает поощрения, экономия останется в районе для дальнейшего развития ЖКХ. Чтобы жители Новоржевского района не страдали, выделил из бюджета области дополнительно 2,2 млн. Рассчитываю, что оба муниципалитета получат паспорта готовности в срок», - заключил Михаил Ведерников.