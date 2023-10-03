Спасатели МЧС вытащили голого мужчину из дымохода в Светлогорске
Спасатели вытащили голого мужчину из дымохода в Светлогорске, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Telegram-канал МЧС Калининградской области.
Сообщение о застрявшем в дымоходе гаража голом мужчине поступило ночью 3 октября.
Огнеборцы 17-й пожарно-спасательной части приехали по указанному адресу через пять минут. Выяснилось, что мужчина попал в дымоход нагишом с поднятыми руками. Пять сотрудников МЧС, используя одну единицу техники, извлекли мужчину из ловушки.
Мужчина остался жив и без видимых повреждений.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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