Спасатели МЧС вытащили голого мужчину из дымохода в Светлогорске

22:15, 03 октября 2023, ПАИ

Спасатели вытащили голого мужчину из дымохода в Светлогорске, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Telegram-канал МЧС Калининградской области.

Сообщение о застрявшем в дымоходе гаража голом мужчине поступило ночью 3 октября.

Огнеборцы 17-й пожарно-спасательной части приехали по указанному адресу через пять минут. Выяснилось, что мужчина попал в дымоход нагишом с поднятыми руками. Пять сотрудников МЧС, используя одну единицу техники, извлекли мужчину из ловушки.

Мужчина остался жив и без видимых повреждений.

Обстоятельства произошедшего выясняются.