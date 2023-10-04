Акция «Корзина доброты» стартует в Пскове 6 октября

10:43, 04 октября 2023, ПАИ

Акция по сбору продовольственной помощи для нуждающихся семей «Корзина доброты» пройдёт в Пскове, Опочке и Стругах Красных 6 и 7 октября. Об этом сообщила руководитель регионального Ресурсного центра поддержки добровольчества, депутат Псковской гордумы Алеся Михачёва в своём Telegram-канале.

Чтобы принять участие в акции, необходимо приобрести продукты с длительным сроком хранения (крупы, макароны, консервы, растительное масло, чай, сахар, сладости и другое) и передать их волонтёрам фонда.

Добровольцы будут дежурить в магазинах 6 октября с 16 до 20 часов и 7 октября – с 12 до 18 часов.

Адреса магазинов:

Псков, Рижский проспект, 87Б,

Псков, улица Народная, 49а,

Псков, улица Яна Фабрициуса, 5Б,

Псков, Октябрьский проспект, 54,

Псков, улица Труда, 26г,

Псков, улица Вокзальная, 32,

Опочка, улица Гагарина, 31,

Струги Красные, улица Советская, 13.

«Не проходите мимо и сделайте небольшое добро, чтоб сделать вклад в жизнь того, кто в этом нуждается!» – призвала Алеся Михачёва.