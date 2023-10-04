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Общество

Акция «Корзина доброты» стартует в Пскове 6 октября

Акция по сбору продовольственной помощи для нуждающихся семей «Корзина доброты» пройдёт в Пскове, Опочке и Стругах Красных 6 и 7 октября. Об этом сообщила руководитель регионального Ресурсного центра поддержки добровольчества, депутат Псковской гордумы Алеся Михачёва в своём Telegram-канале. 

Чтобы принять участие в акции, необходимо приобрести продукты с длительным сроком хранения (крупы, макароны, консервы, растительное масло, чай, сахар, сладости и другое) и передать их волонтёрам фонда.

Добровольцы будут дежурить в магазинах 6 октября с 16 до 20 часов и 7 октября – с 12 до 18 часов. 

Адреса магазинов: 

  • Псков, Рижский проспект, 87Б,
  • Псков, улица Народная, 49а,
  • Псков, улица Яна Фабрициуса, 5Б, 
  • Псков, Октябрьский проспект, 54, 
  • Псков, улица Труда, 26г,
  • Псков, улица Вокзальная, 32,
  • Опочка, улица Гагарина, 31,
  • Струги Красные, улица Советская, 13.

«Не проходите мимо и сделайте небольшое добро, чтоб сделать вклад в жизнь того, кто в этом нуждается!» – призвала Алеся Михачёва.

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