Фальшивую купюру обнаружили в одном из псковских банков

20:34, 04 октября 2023, ПАИ

Тысячерублёвую банкноту с признаками подделки выявили в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Купюру обнаружили в одном из финансовых учреждений города. Предварительно, поддельная банкнота поступила от жительницы Пскове. На данный момент обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбуждённого уголовного дела.

В этой связи полиция напоминает гражданам внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием. Если возникают сомнения по поводу подлинности банкноты, ни в коем случае не нужно пытаться сбыть её, поскольку за это предусмотрена уголовная ответственность. Если вы обнаружили поддельную купюру, обратитесь в ближайший отдел полиции или позвоните по телефону 02.