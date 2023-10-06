Медиаиндекс губернатора Псковской области Михаила Ведерникова вырос на 30%

14:08, 06 октября 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников занял первое место в федеральном и региональном медиарейтингах политиков, чиновников и общественников Псковской области за сентябрь 2023 года. Рейтинги составила «Псковская правда» на основе данных СМИ из системы «Медиалогия».

По итогам сентября, по данным региональных СМИ, медиаиндекс Михаила Ведерникова вырос на 30 %, до 27 469,4 единицы. Авторы исследования отмечают, что этому способствовали выборы главы региона и вступление в должность губернатора.

Отметим, что в рейтинге, по данным федеральных СМИ, губернатор также занял первое место – в сентябре его медиаиндекс составил 22 349,2.

Ознакомиться с полными данными медиарейтингов можно на сайте «Псковской правды».