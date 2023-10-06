Все кандидаты на пост губернатора Псковской области попали в медиарейтинги «Псковской правды»

18:26, 06 октября 2023, ПАИ

Три кандидата на должность губернатора Псковской области на прошедших выборах – Антон Минаков (ЛДПР), Пётр Алексеенко (КПРФ), Игорь Романов («Партия роста») и действующий губернатор Псковской области Михаил Ведерников попали как в региональный топ-30 медиарейтинга «Псковской правды», так и в федеральный топ-10 за сентябрь 2023 года. Рейтинги составлены на основе данных СМИ из системы «Медиалогия».

Вторым после Михаила Ведерникова в обоих рейтингах стал координатор реготделения ЛДПР Антон Минаков. В топ-30 он оказался на четвёртой позиции с медиаиндексом 3 257, поднявшись на десять строчек. В топ-10 – он на втором месте с медиаиндексом 1 184.

Первый секретарь Псковского обкома КПРФ Пётр Алексеенко в топ-30 на седьмом месте с медиаиндексом 1 814. По сравнению с августом он поднялся на 19 строчек. В федеральном топе-10 коммунист оказался на четвёртом месте с медиаиндексом 1 036.

Лидер региональной «Партии роста» Игорь Романов – на восьмом месте с медиаиндексом 1 688 (+11 строчек). При этом в федеральном топ-10 он обошёл Петра Алексеенко, заняв третье место с медиаиндексом 1 070.

Ранее сообщалось, что медиаиндекс губернатора Псковской области Михаила Ведерникова вырос на 30 %.

Ознакомиться с полными данными медиарейтингов можно на сайте «Псковской правды».