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Общество

Стих псковички о мужестве участников СВО зачитали на передовой

Стих студентки Псковского государственного университета Виктории Зайцевой о мужестве псковских военнослужащих и участников СВО зачитали на боевых позициях. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в видеообращении «Своих не бросаем», опубликованном в его Telegram-канале.

В сборе помощи военнослужащим участвуют очень многие жители региона, предприятия, общественные объединения. Но некоторые истории заслуживают особого внимания, подчеркнул глава региона.

«Например, не так давно жительница Псковской области Виктория Зайцева написала стихи о мужестве псковских военнослужащих и участников СВО. Благодаря содействию Регионального центра добровольчества стих дошёл до фронта, где бойцы 2-й бригады прочитали его прямо на позициях, записав видео. К сожалению, офицер, который организовал съёмку, героически погиб. Не зная об этом, Виктория принимала участие в конкурсе видеопоздравлений к 550-летию Псково-Печерского монастыря. Она победила и получила приз – квадрокоптер. Услышав о гибели офицера, она сразу приняла решение передать технику бойцам СВО, чтобы помочь нашим бойцам бороться с врагом ещё эффективнее», – рассказал Михаил Ведерников.

«Такие примеры очень важны. Они чётко показывают, что в эти сложные времена мы все вместе, мы едины. И нужно делать всё, чтобы так было и дальше», – заключил губернатор.

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