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Общество

Воинское захоронение привели в порядок в селе Плюсского района

Воинское захоронение привели в порядок в селе Ляды Плюсского района. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Фото из Telegram-канала Михаила Ведерникова

С просьбой помочь с благоустройством памятного места на личном приёме граждан к главе региона обратилась местная жительница Элина Николаевна.

Братская могила, где захоронены останки 38 воинов и партизан, находится возле школы. Из областного бюджета было выделено 454,5 тысячи рублей на благоустройство.

«Спилили аварийные деревья, отремонтировали основание постамента, уложили брусчатку в центральной части, установили новые плиты с именами, сделали освещение. Теперь воинское захоронение выглядит достойно», – отметил Михаил Ведерников.

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