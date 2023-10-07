Воинское захоронение привели в порядок в селе Плюсского района

09:46, 07 октября 2023, ПАИ

Воинское захоронение привели в порядок в селе Ляды Плюсского района. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

С просьбой помочь с благоустройством памятного места на личном приёме граждан к главе региона обратилась местная жительница Элина Николаевна.

Братская могила, где захоронены останки 38 воинов и партизан, находится возле школы. Из областного бюджета было выделено 454,5 тысячи рублей на благоустройство.

«Спилили аварийные деревья, отремонтировали основание постамента, уложили брусчатку в центральной части, установили новые плиты с именами, сделали освещение. Теперь воинское захоронение выглядит достойно», – отметил Михаил Ведерников.