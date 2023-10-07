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Политика

Губернатор Псковской области заявил о «финансовой диете» для муниципалитетов, которые провалят нацпроект

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился к главам муниципалитетов, заявив о «финансовой диете» в случае, если они провалят реализацию нацпроектов. Об этом глава региона сообщил в ходе совещания по вопросам реализации региональных проектов в 2023 году.

«Коллеги, главы, ко всем хочу обратиться. Если у кого-то провалится нацпроект – это один из основных инструментов, который при всех сложностях федерального бюджета на сегодняшний день остаётся – будете три года сидеть на «финансовой диете». Будут только финансироваться самые необходимые статьи расходов. Ни о каких допах можете не говорить. Примите это, пожалуйста, как данное», – сказал глава региона.

По его словам, не пользоваться возможностями масштабного проекта – «преступление». Он также отметил, что в ближайшее время таких возможностей не предвидится. 

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