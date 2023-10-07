Россиянам рекомендуют воздержаться от туристических поездок в Израиль

21:26, 08 октября 2023, ПАИ

Минэкономразвития России рекомендует российским гражданам воздержаться от поездок в Израиль в туристических целях до нормализации обстановки в стране. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Российским туристам, находящимся в Израиле, рекомендуется проявлять осторожность в своих действиях и перемещениях по территории страны, следить за официальными сообщениями местных властей и следовать их указаниям.

Российским туроператорам и турагентам рекомендуется приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Израиль до нормализации обстановки, а также в обязательном порядке информировать российских туристов, планирующих посетить Израиль, о текущей ситуации в стране.

В ведомстве напомнили, что в соответствии с законом, в сложившихся обстоятельствах российские туристы имеют право в судебном порядке требовать расторжения договора о реализации туристского продукта или корректировку его условий в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при его заключении (ухудшение условий путешествия и другое). При этом в случае расторжении такого договора до начала путешествия туристу и (или) иному заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала – её часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг.