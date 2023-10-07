Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Россиянам рекомендуют воздержаться от туристических поездок в Израиль

Минэкономразвития России рекомендует российским гражданам воздержаться от поездок в Израиль в туристических целях до нормализации обстановки в стране. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Российским туристам, находящимся в Израиле, рекомендуется проявлять осторожность в своих действиях и перемещениях по территории страны, следить за официальными сообщениями местных властей и следовать их указаниям.

Российским туроператорам и турагентам рекомендуется приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Израиль до нормализации обстановки, а также в обязательном порядке информировать российских туристов, планирующих посетить Израиль, о текущей ситуации в стране.

В ведомстве напомнили, что в соответствии с законом, в сложившихся обстоятельствах российские туристы имеют право в судебном порядке требовать расторжения договора о реализации туристского продукта или корректировку его условий в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при его заключении (ухудшение условий путешествия и другое). При этом в случае расторжении такого договора до начала путешествия туристу и (или) иному заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала – её часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













07 октября 2023

Губернатор Псковской области обратился к жителям региона
07 октября 2023

Михаил Ведерников поздравил Владимира Путина с днём рождения
07 октября 2023

Владимир Путин отмечает день рождения
06 октября 2023

Вера Емельянова вошла в топ-10 псковского медиарейтинга
06 октября 2023

Медиаиндекс губернатора Псковской области Михаила Ведерникова вырос на 30%
06 октября 2023

Опубликован сентябрьский медиарейтинг политиков и общественников Псковской области
04 октября 2023

ЕР инициировала всероссийский конкурс на знание Конституции РФ
04 октября 2023

Борис Елкин объяснил появление ещё одного заместителя главы Пскова

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...