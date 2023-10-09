Великолучанин зарубил топором своего пасынка во время ссоры

15:54, 09 октября 2023, ПАИ

58-летний житель Великих Лук зарубил насмерть топором своего пасынка во время пьяной ссоры. Об этом ПАИ сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

По версии следствия, 30 сентября текущего года нетрезвый великолучанин, находясь у себя дома, во время ссоры несколько раз ударил своего пасынка топором по голове, убив его.

В судебном заседании также установлено, что мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за употребление спиртных напитков в общественных местах.

Суд избрал великолучанину, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство), меру пресечения в виде заключения под стражу на время проведения следствия на 1 месяц 28 суток.