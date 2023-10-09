Бензопилу, радиоприемник и три кружки похитил житель Локни с чужой дачи

15:44, 09 октября 2023, ПАИ

Житель Локни проник в чужой дачный дом и похитил оттуда бензопилу, радиоприемник и три кружки. Об этом ПАИ сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что 63-летний мужчина в начале июля этого года на одной из дач в деревне Павлово Локнянского района с помощью металлического прута открыл крючок, на который была заперта дверь, ведущая на крыльцо дома. Далее мужчина с помощью прута выдернул пробой на входной двери в коридор и проник в дом. Оттуда злоумышленник похитил бензопилу, радиоприемник, три кружки и распорядился ими по своему усмотрению. Ущерб составил 11 187 рублей.

Мужчина согласился с обвинением и размером причиненного ущерба, вину признал полностью, в содеянном раскаялся.

Ранее он был неоднократно судим за совершение преступлений различных категорий, в том числе тяжких, при этом освободился из мест лишения свободы 16 июня текущего года.

При назначении наказания суд учитывал такие смягчающие наказание подсудимого обстоятельства, как явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, полное признание вины, раскаяние в содеянном.

Бежаницкий районный суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 158 УК РФ (кража), и назначил ему наказание в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.