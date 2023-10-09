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Общество

Установить владельца утерянного ордена Славы помог псковский омбудсмен

Передача родственникам красноармейца утерянного ордена Славы III степени прошла в городе Гороховец (Владимирская область). Помощь в поиске родственников ветерана Великой Отечественной войны оказал уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов.

Боевая награда орден Славы III степени была получена родственниками красноармейца Сергея Королёва. Фото здесь и далее: пресс-служба псковского омбудсмена

Боевая награда была случайно найдена в огороде одного из дачных домов поселка Мулино Нижегородской области. Кому принадлежала награда, было неизвестно.

Совместными усилиями была проведена большая работа по установлению личности владельца награды, а также нахождению его родственников. Помочь с поиском сведений смог уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов.

Выяснилось, что орден был вручен красноармейцу Сергею Королеву. Он сражался в боях за город Гдыня и при ликвидации немцев в районе деревни Коссакау в феврале 1945 года. Являясь водителем боевой автомашины, под сильным арт-минометным огнем противника он обеспечил полное сохранение техники и живой силы батареи.

В торжественном мероприятии приняли участие дети, внуки и правнуки героя, а также глава Гороховецкого района Владимирской области Василий Бондаренко, уполномоченные по правам человека трех областей: Нижегородской – Оксана Кислицына, Владимирской – Людмила Романова и Псковской – Дмитрий Шахов, руководитель исполкома Бессмертного полка России Наталья Шадрина и ведущий специалист отдела по работе с обращениями граждан этого всероссийского движения Жанна Жмур, родственники Сергея Королёва, руководители учреждений культуры Нижегородской и Владимирской областей, местные жители и учащиеся средней школы, а также активисты общественно-патриотических движений.

В ходе церемонии Дмитрий Шахов передал орден Славы III степени, которого был удостоен Сергей Королёв, его дочери Клавдии Сезёмовой.

Выступая на мероприятии, псковский омбудсмен Дмитрий Шахов поблагодарил нашедшую орден Светлану Квасникову. Именно она передала находку муниципальным властям.

Дмитрий Шахов особо отметил, что обществу необходимо помнить свою собственную историю, историю государства, в котором мы живем, включая и те события, которые погубили жизни многих людей, для того, чтобы извлекать уроки из прошлого и не повторять ошибок в будущем, за которые общество может быть ответственно.

В завершение мероприятия региональные омбудсмены Дмитрий Шахов, Людмила Романова и Оксана Кислицына наградили памятными подарками лучших представителей молодёжи Гороховецкого района, ведущих активную военно-патриотическую работу, в том числе поисковую деятельность по сохранению памяти о гражданах нашей страны, павших за свободу и независимость нашей Родины в годы Великой Отечественной войны.

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