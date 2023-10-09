Велосипедистка погибла после ДТП в Опочецком районе
Автомобиль Citroen Berlingo столкнулся с велосипедисткой на трассе между деревней Барсаново и Опочкой в Опочецком районе, сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
В результате столкновения женщина погибла на месте.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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