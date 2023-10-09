Велосипедистка погибла после ДТП в Опочецком районе

20:48, 09 октября 2023, ПАИ

Автомобиль Citroen Berlingo столкнулся с велосипедисткой на трассе между деревней Барсаново и Опочкой в Опочецком районе, сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»















В результате столкновения женщина погибла на месте.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего выясняются.