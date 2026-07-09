В Великих Луках суд продлил арест обвиняемому в убийстве сожительницы

10:45, 09 июля 2026, ПАИ

В Великолукском городском суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в убийстве женщины. Мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ, сообщили ПАИ в пресс-службе судов Псковской области.

По данным следствия, обвиняемый подозревается в убийстве своей сожительницы. По версии органов предварительного расследования, в ночь на 4 апреля 2026 года мужчина находился вместе с женщиной по месту жительства. На почве ревности между ними произошел конфликт.

Подсудимый избил женщину и душил её, в результате потерпевшая скончалась.

На время рассмотрения уголовного дела суд продлил обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Подсудимый останется под арестом до 23 сентября 2026 года.