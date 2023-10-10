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В Великих Луках раскрыта кража денег с банковского счета

Полиция раскрыла кражу денег с банковского счета великолучанки. Об этом сообщает портал Luki-News со ссылкой на территориальный отдел МВД России.

Гость великолучанки обокрал ее банковский счет. Фото: ПАИ

30 сентября в полицию обратилась местная 55-летняя жительница. В этот день она принимала гостей, и кто-то из них тайно перевел деньги с ее банковской карты в размере 30 тысяч рублей, используя мобильный телефон великолучанки.

В данном преступлении подозревается безработный, ранее не судимый 32-летний житель Великолукского района. Он признался в содеянном, ущерб возместил.

Возбуждено уголовное дело.

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