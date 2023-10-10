Криптоинвестор из Пскова отправила мошенникам 50 тысяч рублей

13:14, 10 октября 2023, ПАИ

Криптоинвестор из Пскова отправила мошенникам 50 тысяч рублей, сообщили ПАИ в прокуратуре города.

Псковичка решила получать доход от продажи криптовалюты, для чего в телеграме подписалась на группу женщины, обещавшей подписчикам большую прибыль. В группе регулярно размещались отзывы благодарных клиентов. Поверив в них, псковичка передала реквизиты своей банковской карты для получения прибыли и внесла задаток в 50 тысяч рублей. Однако после этого ей предложили оплатить ещё и налог в размере 100 тысяч рублей. Только тогда псковичка поняла, что её обманули, и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину). Максимальное наказание за совершение преступления по статье предусмотрено в виде лишения свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового. Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой города на контроль.