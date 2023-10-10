Псковичи могут устроиться на работу в теплосети

16:03, 10 октября 2023, ПАИ

Жители региона могут устроиться на работу в Псковские тепловые сети. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе предприятия.

«Наша работа очень специфична, каждому соискателю приходится доказать, что именно он достоин этой работы, пройти конкурсный отбор и самое главное – влиться в коллектив», – сообщили в теплоснабжающей организации.

В Псковских теплосетях отметили, что острой необходимости в поиске специалистов не испытывают, текучка на предприятии минимальна.

При этом на предприятии открыто несколько вакансий:

– Слесарь по обслуживанию тепловых сетей.

«Это тот самый супергерой, в зелёной форме, с золотым барсом на спине, который следит за работой трасс отопления и горячего водоснабжения», – рассказал работодатель и добавил, что зарабатная плата стартует от 46 тысяч рублей.

– Каменщик.

«Это ребята не только с золотым барсом, но и с золотыми руками, которые укладывают плитку, восстанавливают кладку и так далее. Заработная плата стартует от 50 тысяч рублей», – отметили в теплосетях.

– Жестянщик.

«Это очень специфическая вакансия, представители этой профессии делают красоту из безликих листов жести, восстанавливают изоляцию, которую нарушают вандалы, и так далее. Здесь заработная плата стартует от 47 тысяч рублей», – рассказали в пресс-службе предприятия.

– Бухгалтер по учёту внебюджетных активов.

«Впервые видим, что в славных рядах бухгалтерии кто-то требуется, но факт остаётся фактом. Там есть вакансия бухгалтера по учёту печенек, в смысле внебюджетных активов. С подсчетом печенек всё понятно, а вот с внебюджетными активами – нет. Лучше уточнить у них, что они там учитывают, подсчитывают, но заработная плата начинается от 45 тысяч рублей, так что нужно нормально всё считать», прокомментировал работодатель.

Заработная плата начинается от 45 тысяч рублей.

– Инженер-геодезист.

По договорённости график может быть плавающим. Заработная плата от 45 тысяч рублей.

Помимо заработной платы сотрудникам выплачиваются премии, предлагается полный социальный пакет, предусмотрена оплата отпуска, вся заработная плата белая и может увеличиваться, возможен карьерный рост.

Прислать резюме можно на электронную почту: kadr@pts.pskov.ru.

Реклама. МП Пскова «Псковские тепловые сети».