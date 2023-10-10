Великолукские приставы вынудили мужчину заплатить 70 тысяч рублей за моральный вред

17:40, 10 октября 2023, ПАИ

Мужчина выплатил жителю Усвят компенсацию морального вреда в размере 70 тысяч рублей после вмешательства судебных приставов Великих Лук. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Житель Усвят получил вред здоровью в ходе дорожно-транспортного происшествия. Он обратился в суд с иском о взыскании компенсации.

Судебный пристав уведомил должника о последствиях неисполнения судебного решения, в том числе об административной ответственности. Он наложил запреты на регистрационные действия на движимое и недвижимое имущество должника, ограничил в праве выезда за пределы России.

Чтобы не лишиться имущества, должник перечислил гражданину 70 тысяч рублей компенсации морального вреда, отметили в пресс-службе.