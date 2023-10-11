Псковские школьники знакомятся с разными профессиями в рамках проекта «Билет в будущее»

16:14, 11 октября 2023, ПАИ

Школьники Псковской области знакомятся с колледжами и предприятиями региона в рамках проекта «Билет в будущее». Такие экскурсии помогают ребятам больше узнать о профессиях и условиях работы на том или ином предприятии, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Например, обучающиеся Переслегинской гимназии уже познакомились с профессией повара-кондитера в Великолукском механико-технологическом колледже и научились выпекать булочки. Ребята увидели, как обустроены мастерские, и вместе со специалистами провели диагностику состояния кривошипно-шатунного механизма двигателя.

Кроме того, школьники побывали на экскурсии на Великолукском заводе «М-Конструктор».

Ребята из псковской гимназии № 29 в Псковском агротехническом колледже изучили особенности профессий инженера-электрика, сити-фермера и пожарного. Школьники узнали, какие IT-решения могут быть применены и полезны в аграрной отрасли. В качестве практики экскурсанты собрали электросхему системы мониторинга параметров микроклимата.

Учащиеся школы № 13 в Пскове побывали на промышленной экскурсии на Псковском хлебокомбинате. Предприятие является одним из ключевых партнёров проекта «Билет в будущее». Школьники познакомились с технологическим процессом производства от замеса теста до упаковки. Особый интерес у ребят вызвало современное техническое оснащение производства и полностью автоматизированный процесс, уточнили в пресс-службе.

«Билет в будущее» – это проект ранней профессиональной ориентации школьников 6-11 классов. Он реализуется по поручению президента России Владимира Путина и входит в паспорт федерального проекта «Успех каждого ребёнка» нацпроекта «Образование».