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Экономика

Число людей в мире с состоянием от $100 млн выросло вдвое с 2003 года

Количество людей, состояние которых оценивается в $100 млн или более (так называемые центимиллионеры) увеличилось в два раза с 2003 года и достигло 28 420 во всём мире, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на исследование консалтинговой компании Henley & Partners.

По сравнению с прошлым годом их число выросло на 12 %.

Наибольшее число центимиллионеров проживает в США – 38 %, или 10 660 человек. Далее с большим отрывом следует Китай, где живёт 8 % центимиллионеров (2 358 человек). Замыкает тройку лидеров Германия (около 4 %, 1 050 человек).

Рейтинг городов возглавляют Нью-Йорк (775 центимиллионеров), Сан-Франциско (692) и Лос-Анджелес (504). Среди европейских городов лидирует Лондон (388), занявший четвёртую позицию в общем списке, среди азиатских – следующий за британской столицей Пекин (365). Москва оказалась на 17-й строчке (205).

Столь существенное увеличение числа центимиллионеров за 20 лет в основном объясняется сохранявшимися на протяжении длительного времени низкими процентными ставками, которые привели к повышению стоимости материальных и нематериальных активов. Ещё одной причиной стал экономический рост США и Азии, полагают эксперты.

Текущие изменения в экономической конъюнктуре, в том числе повышение процентных ставок, вероятно, приведут к замедлению темпов роста количества центимиллионеров. В течение следующих десяти лет число таких людей вырастет на 38 %, приблизительно до 39 тысяч, прогнозируют в Henley.

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