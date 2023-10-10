Рубль укрепил позиции на фоне введения обязательной продажи валютной выручки

09:22, 12 октября 2023, ПАИ

На фоне введения обязательной продажи валютной выручки рубль на старте торгов на Мосбирже немного укрепился. Курс доллара опускался ниже 97 рублей, евро — ниже 103 рублей. Валюты торговались на этом уровне впервые с 29 сентября, сообщает «Коммерсант».

После первой минуты торгов курс доллара упал на 3,66 руб., до 96,5 руб. Евро стоил 102,59 руб., подешевев на 3,9 руб. Затем курсы немного укрепились.

11 октября президент Владимир Путин подписал указ, которым вводится обязательная продажа валютной выручки для ограниченного круга компаний. В перечень экспортеров, на которых распространится документ, вошли 43 группы компаний в отраслях топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства.