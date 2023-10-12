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Политика

Законопроект об упрощении процедуры исключения памятников из реестра поддержали депутаты Северо-Запада

Дать субъектам право снимать охранный статус с полностью утраченных объектов культурного наследия предлагают региональные законодатели – инициативу тверских депутатов поддержали парламентарии Северо-Запада на заседании постоянного комитета ПАСЗР по культурной политике и туризму в Новгороде. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Законопроект об упрощении процедуры исключения памятников из реестра поддержали депутаты Северо-Запада. Фото: пресс-служба Новгородской областной Думы

«Вопрос касается всех исторических поселений, богатых объектами культурного наследия. Есть разного уровня памятники – федерального, регионального, местного значения, и их состояние, конечно, разнится. При этом внесённые некогда в реестр объекты культурного наследия по разным причинам со временем могут быть утрачены. Мы предлагаем оптимизировать бюрократическую систему снятия обременений по этим объектам, чтобы восстановить утраченные памятники в тех же объёмах в виде градообразующих объектов, элементов городской среды исторического города», – пояснил суть инициативы вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета ПАСЗР по культурной политике и туризму Виктор Остренко.

В настоящее время процедура нормативно не закреплена, но на практике процесс исключения фактически разрушенных памятников истории и культуры из реестра оказывается очень длительным, что обусловлено загруженностью федерального органа исполнительной власти.

Предложенные тверскими депутатами поправки в федеральный закон, уже направленные в Госдуму, предлагают дать субъектам возможность действовать самостоятельно – исключать утраченные региональные или муниципальные памятники из Единого государственного реестра объектов культурного наследия народов РФ по ходатайству глав регионов на основании закона субъекта РФ и при наличии заключения государственной историко-культурной экспертизы и установленных федеральным законодательством документов. Оговаривается, что в отношении объекта культурного наследия местного значения решение должно быть согласовано с органом местного самоуправления.

Виктор Остренко акцентировал внимание, что законопроект в ближайшее время рассмотрит Государственная Дума, и обратился к коллегам из других субъектов с просьбой инициировать обсуждение инициативы в региональных законодательных органах и сформулировать позицию по вопросу совместного ведения. «Для Северо-Запада это особенная задача. Очень хотелось бы, чтобы в её решении нам было оказано содействие со стороны федерального центра», – добавил руководитель парламентского комитета.

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