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Культура

Фонд музея-усадьбы Римского-Корсакова пополнился уникальными вещами XIX века

Фонд музея-усадьбы Римского-Корсакова в Плюсском районе пополнился уникальными вещами XIX века. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фонд музея-усадьбы Римского-Корсакова пополнился уникальными вещами XIX века. Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«На прошлой неделе в музее-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова произошла удивительная встреча с Александром Вольдемаровичем Крийтом. Он передал в фонд музея бесценные вещи конца XIX века», – отметили в пресс-службе.

В дар музею переданы сани и счёты, сделанные руками его отца, приспособление для очесывания льна фирмы Людвиг Косслер конца XIX века, сундук, привезённый дедом Карлом в 1890 году, домотканые половики, корзины. Эти предметы принадлежали его семье, которая приехали на Псковскую землю ещё до революции.

«Судя по этим вещам, можно сделать вывод, что в Плюсском районе жила удивительно большая, дружная и трудолюбивая семья. Предметы станут отличным дополнением к экспозиции, которая рассказывает о хозяйственной жизни усадьбы. Выражаем огромную благодарность Александру Вольдемаровичу за подарки!» – рассказала заведующая музеем-усадьбой Н. А. Римского-Корсакова Ольга Жуковская.

Сотрудники музея напомнили, что музей-усадьба расположен в Плюсском районе и представляет собой уголок чудесной русской природы, неразрывно связанный с жизнью и творчеством одного из гениев русской культуры XIX-XX века – Н. А. Римского-Корсакова.

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