Псковичи смогут посмотреть международную битву роботов в прямом эфире

20:52, 12 октября 2023, ПАИ

Второй отборочный этап «Битвы роботов» пройдёт в рамках фестиваля «Россия – спортивная держава – 2023» в Перми 21 октября. В нём примут участие 34 команды из России, Индии и Китая, сообщает Минцифры РФ.

Это зрелищный чемпионат и международная площадка по обмену опытом в области робототехники. Изобретатели и лучшие технологии со всего мира встретятся для того, чтобы показать своё мастерство и сразиться за общий призовой фонд в 6 млн рублей.

Зрителей ждут четыре шоу, а также познавательная программа.

Прямая трансляция чемпионата будет доступна по ссылке: https://vk.com/video-219465931_456239396?ysclid=lnn9qrrps8745556387

Отметим, первый отборочный этап «Битвы роботов» прошёл 16 сентября. Его участниками стали 24 команды из России, Турции, Индии и Казахстана. В полуфинал соревнования прошло шесть команд. Прямую трансляцию в соцсети «ВКонтакте» смотрело почти 1,5 млн человек.

Цель чемпионата – привлечь внимание к современным и перспективным технологиям, востребованным направлениям инженерных наук, стать двигателем робототехнического движения и сформировать у участников потребность в получении новых знаний и компетенций.