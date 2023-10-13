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Политика

С 16 октября Латвия намерена закрыть два пункта пропуска на границе с Псковской областью

МВД Латвии подготовило законопроект о приостановке действия КПП «Педедзе» («Брунишево» со стороны России) и «Виентули» («Лудонка») на границе с Россией в ответ на решение Москвы разрешить въезд из третьих стран для граждан Украины только через два пункта пропуска, пишет РБК. Один из них — КПП «Лудонка» в Псковской области.

Фото ФГКУ Росгранстрой

«Такое решение предполагает, что на латвийско-российской границе создаются условия, которые могут существенно повлиять на общественный порядок и создать угрозу национальной безопасности. Есть основания полагать, что такое решение России является ответом на соответствующее решение Евросоюза, в том числе решение Латвии запретить въезд на территорию страны транспортных средств с российскими номерными знаками», — отмечается в законопроекте.

На границе России и Латвии рабочими останутся только КПП «Терехова» («Бурачки») и «Гребнева» («Убылинка»).

Изменения предлагается ввести с 16 октября. В тот же день вступят в силу и ограничения на въезд в Россию украинцев старше 14 лет из третьих стран. Они смогут попасть в страну только через КПП «Лудонка» и пункт пропуска в аэропорту Шереметьево.

В правительстве уточнили, что это временная мера, она направлена на обеспечение безопасности россиян. Жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей по-прежнему могут въезжать в Россию через пункты пропуска, расположенные на административной границе между новыми российскими регионами и сопредельными территориями.

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