Граждане Украины смогут попасть в Россию только через псковский и московский пункты пропуска

12:15, 10 октября 2023, ПАИ

С 16 октября граждане Украины смогут въезжать в Россию из других государств только через один пункт пропуска Псковской области – МАПП «Лудонка» в Пыталовском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

Правительство установило для граждан Украины особый порядок въезда в Россию из третьих стран распоряжением от 6 октября 2023 года № 2723-р «О временном ограничении въезда в Российскую Федерацию граждан Украины, прибывающих с территории третьих государств». Порядок будет действовать с полуночи 16 октября. Ограничение не будет распространяться на украинцев до 14 лет, прибывающих из других государств самостоятельно или в сопровождении законных представителей, опекунов или попечителей из числа российских граждан.

В Псковской таможне напомнили, что вопросы перемещения физических лиц через госграницу контролируют сотрудники Пограничной службы ФСБ России. Сотрудники Федеральной таможенной службы осуществляют контроль за перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу Евразийского экономического союза.

Также попасть в страну можно будет через воздушный пункт пропуска в московском аэропорту Шереметьево.