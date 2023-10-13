Псковская ГРЭС перешла на зимний режим работы

16:06, 13 октября 2023, ПАИ

Псковская ГРЭС ПАО «ОГК-2» начала новый отопительный сезон 13 октября в соответствии с постановлением администрации Дедовичского района. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской ГРЭС.

Оборудование электростанции и тепловые сети выведены на необходимые температурные параметры. С первой декады октября электростанция работала в режиме периодического протапливания, при котором тепло подавалось по заявкам потребителей.

В межотопительный период в соответствии с графиком подготовки к отопительному сезону энергетики выполнили плановый ремонт теплофикационного оборудования и тепловой сети.

Произведено полное техническое диагностирование с заменой узлов и деталей, выработавших свой ресурс, выполнен ремонт запорной и регулирующей арматуры. На объектах системы теплоснабжения заменены изношенные участки магистрального трубопровода, выполнен ремонт секционных задвижек, дренажей и воздушников, проведён осмотр теплосети на предмет износа тепловой изоляции.

«В период летней ремонтной кампании наши специалисты выполнили весь перечень необходимых работ для обеспечения надёжного теплоснабжения жителей посёлка Дедовичи», – отметил технический директор – главный инженер Псковской ГРЭС Евгений Голубев.