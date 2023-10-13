Автобусы маршрутов № 8 и 8А в Пскове следуют по обновлённому расписанию с 14 октября
Автобусы маршрутов № 8 и 8А с 14 октября по выходным дням и с 16 октября по рабочим дням будут следовать по новому расписанию. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе «Псковпассажиравтотранса».
Подробнее с расписанием можно ознакомиться на сайте.
Отметим, с 14 октября также вводится осеннее расписание движения дачных автобусов в Пскове.
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