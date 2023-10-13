Автобусы маршрутов № 8 и 8А в Пскове следуют по обновлённому расписанию с 14 октября

23:37, 13 октября 2023, ПАИ

Автобусы маршрутов № 8 и 8А с 14 октября по выходным дням и с 16 октября по рабочим дням будут следовать по новому расписанию. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе «Псковпассажиравтотранса».

Подробнее с расписанием можно ознакомиться на сайте.

Отметим, с 14 октября также вводится осеннее расписание движения дачных автобусов в Пскове.