Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

По Северо-Западу России прокатится волна тепла

Атлантический циклон, который медленно приближается к границам Карелии, вызовет мощный всплеск тепла на Русской равнине. В тёплом секторе вихря окажется сначала Калининградская область, затем, по мере продвижения циклона на восток, по очереди Северо-Запад, Центр, Поволжье и Предуралье. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

Волна тепла прокатится по Северо-Западу России. Фото: ПАИ

«Потепление будет кратковременным, но мощным, и его продвижение будет напоминать движение волны, ведь повышение температуры быстро сменится похолоданием. В некоторых регионах адвекция тепла нарушит привычный ход температуры и она будет повышаться ночью, вместо того, чтобы понижаться», – отметили синоптики.

Так, в Санкт-Петербурге потепление достигнет максимума – от +15 до +17 градусов, в середине дня субботы и далее пойдёт на спад, так что в воскресенье днем около +10 градусов, а в понедельник от +6 до +8 градусов.

Ранее сообщалось, что на Северо-Западе России на следующей неделе ожидаются дожди. А сегодня в Псковской области прогнозируют облачную погоду с осадками.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













14 октября 2023

По Северо-Западу России прокатится волна тепла
14 октября 2023

Покров отмечают православные верующие: что нельзя делать в этот день
13 октября 2023

Автобусы маршрутов № 8 и 8А в Пскове следуют по обновлённому расписанию с 14 октября
13 октября 2023

Дачные маршруты псковских автобусов переходят на осеннее расписание
13 октября 2023

Опытом ПсковГУ в проведении международных мероприятий поделилась Наталья Ильина в МГИМО
13 октября 2023

Wildberries отменит комиссию за оплату картами Visa и Mastercard
13 октября 2023

Семинар «Десятилетие детства: ориентиры работы детских библиотек» прошёл в Пскове
13 октября 2023

26 опочан удостоены наград в честь празднования Дня города

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...