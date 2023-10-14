По Северо-Западу России прокатится волна тепла

09:52, 14 октября 2023, ПАИ

Атлантический циклон, который медленно приближается к границам Карелии, вызовет мощный всплеск тепла на Русской равнине. В тёплом секторе вихря окажется сначала Калининградская область, затем, по мере продвижения циклона на восток, по очереди Северо-Запад, Центр, Поволжье и Предуралье. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

«Потепление будет кратковременным, но мощным, и его продвижение будет напоминать движение волны, ведь повышение температуры быстро сменится похолоданием. В некоторых регионах адвекция тепла нарушит привычный ход температуры и она будет повышаться ночью, вместо того, чтобы понижаться», – отметили синоптики.

Так, в Санкт-Петербурге потепление достигнет максимума – от +15 до +17 градусов, в середине дня субботы и далее пойдёт на спад, так что в воскресенье днем около +10 градусов, а в понедельник от +6 до +8 градусов.

Ранее сообщалось, что на Северо-Западе России на следующей неделе ожидаются дожди. А сегодня в Псковской области прогнозируют облачную погоду с осадками.