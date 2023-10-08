Дожди ожидаются на Северо-Западе России на следующей неделе
Какой будет погода на Северо-Западе России на этой неделе, рассказали синоптики метеоцентра «Фобос».
На Северо-Западе в первую половину недели небольшие осадки будут носить локальный характер. А затем в регион прорвётся новый атлантический циклон, так что дожди, на севере переходящие в снег, усилятся. Преобладающая дневная температура – от 6 до 11 градусов, на севере – от 0 до 5 градусов.
В Санкт-Петербурге время от времени небольшие осадки, и только во вторник погода ненадолго наладится.
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