Дожди ожидаются на Северо-Западе России на следующей неделе

19:48, 08 октября 2023, ПАИ

Какой будет погода на Северо-Западе России на этой неделе, рассказали синоптики метеоцентра «Фобос».

На Северо-Западе в первую половину недели небольшие осадки будут носить локальный характер. А затем в регион прорвётся новый атлантический циклон, так что дожди, на севере переходящие в снег, усилятся. Преобладающая дневная температура – от 6 до 11 градусов, на севере – от 0 до 5 градусов.

В Санкт-Петербурге время от времени небольшие осадки, и только во вторник погода ненадолго наладится.