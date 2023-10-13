Тёплую погоду с дождями и ветрами прогнозируют в Псковской области 14 октября

18:10, 13 октября 2023, ПАИ

Облачная погода и дожди ожидаются на территории Псковской области 14 октября. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Будет дуть южный ветер со скоростью 8–13 метров в секунду, днём местами сильный порывистый ветер.

Температура воздуха по области ночью составит от +3 до +8 градусов, днём воздух прогреется от +14 до +19 градусов.

Атмосферное давление будет ниже нормы.