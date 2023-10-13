Тёплую погоду с дождями и ветрами прогнозируют в Псковской области 14 октября
Облачная погода и дожди ожидаются на территории Псковской области 14 октября. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
Будет дуть южный ветер со скоростью 8–13 метров в секунду, днём местами сильный порывистый ветер.
Температура воздуха по области ночью составит от +3 до +8 градусов, днём воздух прогреется от +14 до +19 градусов.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
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