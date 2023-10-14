Останки 8 красноармейцев и их личные вещи обнаружили в Пустошкинском районе

21:46, 14 октября 2023, ПАИ

Останки восьми бойцов Красной армии, погибших в годы Великой Отечественной войны, обнаружили поисковики в Пустошкинском районе Псковской области. Личности красноармейцев пока не установлены, но эксперты планируют исследовать найденные в ходе экспедиции личные вещи бойцов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на комментарий исполняющего обязанности командира поискового отряда «Штурм» Сергея Колендо.

«В результате выезда в рамках поисковой экспедиции на территорию Пустошкинского района вблизи с границей с Новосокольническим районом, где проходили ожесточённые бои в 1944 году, мы обнаружили <...> восемь бойцов Красной армии, погибших ориентировочно в июне 1944 года. При них именных вещей нет, но найдены предметы обмундирования», – прокомментировал ТАСС Сергей Колендо.

Сообщается, что обнаружены фрагменты обуви, пряжки с ремней, знак гвардии и маленькая иконка, карманная ладанка, а также две ложки.

Отметим, Пустошкинский район находился в оккупации три года. Немецко-фашистские захватчики уничтожили 217 деревень, 69 школ, а также кожевенный, лесопильный и льнозаводы, две железнодорожные станции.