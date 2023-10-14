Обманутая великолучанка предоставила мошенникам доступ к «Госуслугам»

22:58, 14 октября 2023, ПАИ

Великолучанка стала жертвой мошенников, предоставив доступ к своему профилю на портале «Госуслуги». Об этом пишет Luki-News со ссылкой на территориальный отдел МВД России.

Сообщается, что 12 октября в полицию обратилась великолучанка 1955 года рождения. Пенсионерке в этот же день позвонил мошенник, представившись сотрудником оператора сотовой связи.

Злоумышленник под предлогом того, что у женщины заканчивается пользовательский договор, связанный с номером сим-карты, попросил назвать код из пришедшего сообщения.

Женщина доверилась и продиктовала данные и вход в личный кабинет на «Госуслугах», после чего её профиль оказался заблокированным.