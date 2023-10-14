Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Обманутая великолучанка предоставила мошенникам доступ к «Госуслугам»

Великолучанка стала жертвой мошенников, предоставив доступ к своему профилю на портале «Госуслуги». Об этом пишет Luki-News со ссылкой на территориальный отдел МВД России.

Сообщается, что 12 октября в полицию обратилась великолучанка 1955 года рождения. Пенсионерке в этот же день позвонил мошенник, представившись сотрудником оператора сотовой связи.

Злоумышленник под предлогом того, что у женщины заканчивается пользовательский договор, связанный с номером сим-карты, попросил назвать код из пришедшего сообщения.

Женщина доверилась и продиктовала данные и вход в личный кабинет на «Госуслугах», после чего её профиль оказался заблокированным.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













14 октября 2023

Пешеход серьёзно пострадал в ДТП в Великих Луках
14 октября 2023

Автомобиль и скутер столкнулись на улице Вокзальной в Печорах 
14 октября 2023

Мину времён ВОВ обнаружили в Псковском районе
14 октября 2023

Более двух миллионов рублей выманили мошенники у псковичей
14 октября 2023

Пешеход погиб после наезда автомобиля в Великолукском районе
13 октября 2023

Автомобиль сбил пешехода в Великих Луках
13 октября 2023

Более 3,5 млн рублей лишились псковичи после звонков мошенников
13 октября 2023

Жилой дом сгорел в Порховском районе

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...