Обманутая великолучанка предоставила мошенникам доступ к «Госуслугам»
Великолучанка стала жертвой мошенников, предоставив доступ к своему профилю на портале «Госуслуги». Об этом пишет Luki-News со ссылкой на территориальный отдел МВД России.
Сообщается, что 12 октября в полицию обратилась великолучанка 1955 года рождения. Пенсионерке в этот же день позвонил мошенник, представившись сотрудником оператора сотовой связи.
Злоумышленник под предлогом того, что у женщины заканчивается пользовательский договор, связанный с номером сим-карты, попросил назвать код из пришедшего сообщения.
Женщина доверилась и продиктовала данные и вход в личный кабинет на «Госуслугах», после чего её профиль оказался заблокированным.
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