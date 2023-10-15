Псковича задержали за кражу алкоголя и еды

10:03, 15 октября 2023, ПАИ

Мужчину, укравшего спиртные напитки и продукты питания из магазина на Октябрьском проспекте в Пскове, задержали росгвардейцы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Сообщается, что экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение, что из охраняемого объекта – магазина на Октябрьском проспекте – поступил сигнал тревоги.

Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали псковича 1962 года рождения.