Псковича задержали за кражу алкоголя и еды
Мужчину, укравшего спиртные напитки и продукты питания из магазина на Октябрьском проспекте в Пскове, задержали росгвардейцы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.
Сообщается, что экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение, что из охраняемого объекта – магазина на Октябрьском проспекте – поступил сигнал тревоги.
Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали псковича 1962 года рождения.
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