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Общество

Концерт в честь праздника Покрова прошёл в Красногородском районе

Концерт в честь праздника Покрова прошёл в деревне Покровское Красногородского района сегодня, 15 октября, сообщается в газете «Заря».

  • Концерт в честь праздника Покрова прошёл в Красногородском районе
    Фото: газета «Заря»
  • Концерт в честь праздника Покрова прошёл в Красногородском районе
    Фото: газета «Заря»
  • Концерт в честь праздника Покрова прошёл в Красногородском районе
    Фото: газета «Заря»
  • Концерт в честь праздника Покрова прошёл в Красногородском районе
    Фото: газета «Заря»
  • Концерт в честь праздника Покрова прошёл в Красногородском районе
    Фото: газета «Заря»
  • Концерт в честь праздника Покрова прошёл в Красногородском районе
    Фото: газета «Заря»
  • Концерт в честь праздника Покрова прошёл в Красногородском районе
    Фото: газета «Заря»
  • Концерт в честь праздника Покрова прошёл в Красногородском районе
    Фото: газета «Заря»
  • Концерт в честь праздника Покрова прошёл в Красногородском районе
    Фото: газета «Заря»
  • Концерт в честь праздника Покрова прошёл в Красногородском районе
    Фото: газета «Заря»

Поздравить сельчан с праздником Покрова, а заодно с Днём отца в России и с Днём сельской женщины приехали артисты художественной самодеятельности Красногородского районного дома культуры.

Для жителей Покровского и окрестных деревень выступили Нина Колесникова, Надежда Петрова, Светлана Ильина, Мария Александрова, Тамара Соловьёва, Ольга Григорьева и танцевальный коллектив «Смородина», рассказали в газете.

«Спасибо танцорам и солистам за прекрасный душевный концерт. Наши зрители очень восхищены выступлениями. От всех низкий поклон», – сказала специалист по методике клубной работы Покровского СДК Жанна Тарасова.

В свою очередь, участники концерта передали большое спасибо покровчанам за тёплый приём, цветы и угощение. Стараниями местных мастериц был накрыт праздничный стол, за которым все собравшиеся смогли поговорить о сельской жизни, о роли культуры на селе, о своих планах и задумках.

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