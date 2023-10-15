Концерт в честь праздника Покрова прошёл в Красногородском районе

22:24, 15 октября 2023, ПАИ

Концерт в честь праздника Покрова прошёл в деревне Покровское Красногородского района сегодня, 15 октября, сообщается в газете «Заря».



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



















Поздравить сельчан с праздником Покрова, а заодно с Днём отца в России и с Днём сельской женщины приехали артисты художественной самодеятельности Красногородского районного дома культуры.

Для жителей Покровского и окрестных деревень выступили Нина Колесникова, Надежда Петрова, Светлана Ильина, Мария Александрова, Тамара Соловьёва, Ольга Григорьева и танцевальный коллектив «Смородина», рассказали в газете.

«Спасибо танцорам и солистам за прекрасный душевный концерт. Наши зрители очень восхищены выступлениями. От всех низкий поклон», – сказала специалист по методике клубной работы Покровского СДК Жанна Тарасова.

В свою очередь, участники концерта передали большое спасибо покровчанам за тёплый приём, цветы и угощение. Стараниями местных мастериц был накрыт праздничный стол, за которым все собравшиеся смогли поговорить о сельской жизни, о роли культуры на селе, о своих планах и задумках.