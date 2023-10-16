Выплату на уровне МРОТ для ухаживающих за инвалидами россиян могут ввести с 2024 года

08:39, 16 октября 2023, ПАИ

Законопроект, устанавливающий ежемесячную выплату ухаживающим за инвалидами первой группы и престарелыми в размере минимального размера оплаты труда (МРОТ), внесла на рассмотрение палаты группа депутатов от ЛДПР во главе с председателем комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым. Об этом сообщает ТАСС.

Депутаты разработали проект закона «О справедливых выплатах лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами», в котором предложили прописать, что граждане РФ, ухаживающие за ребенком-инвалидом первой группы или инвалидом первой группы старше 18 лет, а также пожилым человеком старше 75 лет, имеют право на получение ежемесячной выплаты в размере МРОТ (16 242 рубля). Соответствующие изменения также вносятся в закон «О минимальном размере оплаты труда». Порядок выплат и перечень необходимых документов установит правительство РФ.

Сейчас ежемесячная выплата для опекунов несовершеннолетних инвалидов первой группы составляет 10 тысяч рублей, тогда как для ухаживающих за престарелыми старше 80 лет и инвалидами первой группы старше 18 лет положена выплата в 1,2 тысячи рублей. Законопроект призван уравнять выплату для всех опекунов таких лиц, в том числе законодательно снизить возраст престарелых граждан, за которыми осуществляется уход, с 80 до 75 лет.

Отмечается, что средства для реализации инициативы будут выделены из федерального бюджета. Закон в случае принятия вступит в силу с 1 января 2024 года.

«Принятие законопроекта позволит обеспечить справедливую выплату лицам, выполняющим крайне важную для общества, психологически и физически тяжелую работу по уходу за инвалидами и престарелыми гражданами», – отметили авторы законопроекта.