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Экономика

В Пскове фиксируется рост спроса на сезонные услуги шиномонтажа

В Пскове фиксируется постепенный рост спроса на замену летней автомобильной резины на зимнюю. Сезонного ажиотажа и очередей пока нет. Дефицита зимних покрышек не наблюдается, однако цены на них за год незначительно, но выросли. Об этом Псковскому агентству информации рассказали представители шиномонтажных сервисов, работающих в городе.

Число заявок на шиномонтаж зимней резины начинает нарастать. Фото ПАИ

«Автомобилисты уже начинают переобуваться, встают на шипы. Чаще пока просто покупают зимнюю резину, но не меняют ее», – сообщили в сервисе Ivanor.

Сезон пока еще не в самом разгаре, согласны в компании «Шина Плюс». «Но ажиотаж уже начинает подниматься, запись на шиномонтаже появилась. Спрос повысился, но еще далеко не пик», – отметили в сервисе. 

В шиномонтажах до сих пор в наличии бренды зимней резины, которые ушли из России. При этом идет активное замещение на резину российских, китайских и турецких производителей. По словам продавцов авторезины, дефицита нет.  «Остались еще остатки, которые не были проданы в прошлом сезоне. Заменяем на то, что у нас производят, включая российских производителей, выкупивших шинные заводы, ранее принадлежавшие иностранным брендам. А также тем, что привезут из Китая, Турции», – отметили специалисты центра Ivanor.

«Появилось очень много китайской резины, огромное количество с разными наименованиями и названиями. В первую очередь, это касается крупноразмерных шин. Бывший завод Nokian Tyres перешел к российским владельцам и продолжил выпуск резины. Кроме того, компания Pirelli осталась работать в России», – рассказали эксперты компании «Шина Плюс».

В автоцентре Road60 подтвердили, что произошло активное замещение зимней авторезины на российские и китайские бренды. «Мы также привозим б/у резину европейских брендов. Так что спектр предложений на псковском рынке остается широким», – отметил представитель автоцентра.

Представители компаний, занимающихся продажей авторезины в Пскове, отметили, что рост цен за сезон в среднем составил 10-15%, при этом стоимость резины ушедших из России производителей выросла до 50%.

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