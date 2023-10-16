Более 200 псковских предпринимательниц обучили в рамках бизнес-акселератора Lady007

18:12, 16 октября 2023, ПАИ

Более 200 псковских предпринимательниц обучили в рамках бизнес-акселератора Lady007. Об этом сообщила директор по региональному развитию Ассоциации «Женщины бизнеса», руководитель бизнес-акселератора Lady007 Наталья Долбина в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Псковской акселератор стартовал 26 июля. За это время участницы прослушали 27 уроков, среди которых были вебинары и факультативы. Также прошло более 50 групповых занятий с наставниками, в том числе с приглашёнными гостями. За время акселератора обучили 215 участниц. Из них 60 принимали участие в групповых сессиях», – рассказала она.

Наталья Долбина также подчеркнула, что в мероприятии приняли участие 13 наставников и 13 кураторов. «В конце финалистки получили наставничество. Их наши кураторы ещё будут некоторое время вести», – отметила она.

По словам гостьи студии, всего в России более пяти тысяч предпринимательниц обучились в рамках бизнес-акселератора Lady007 и для них создали клуб выпускниц акселератора.

Ранее сообщалось, что в Пскове подвели итоги бизнес-акселератора Lady007.