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Экономика

Обновлённый бизнес-акселератор Lady007 может открыться в Пскове в 2024 году

Обновлённый бизнес-акселератор Lady007 может открыться в Пскове в 2024 году. Об этом сообщила директор по региональному развитию Ассоциации «Женщины бизнеса», руководитель бизнес-акселератора Lady007 Наталья Долбина в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Обновлённый бизнес-акселератор Lady007 может открыться в Пскове в 2024 году. Фото: ПАИ

«Мы хотим масштабировать бизнес-акселератор Lady007. Многие регионы, в которых он проходил, просят, чтобы он проводился ежегодно. Эту задачу мы тоже рассматриваем, так как хотим, чтобы членов нашей ассоциации становилось больше», – отметила гостья студии.

Наталья Долбина также рассказала о планах проведения очередного бизнес-акселератора в Псковской области. «Если Пскову это надо, то мы, конечно же, вернёмся. И мы даже уже знаем, какую привезём программу, потому что она будет совершенно иная и с новыми спикерами», – поделилась она.

Ранее сообщалось, что в Пскове подвели итоги бизнес-акселератора Lady007.

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