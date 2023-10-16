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Общество

Школьники из Пустошки передали письма бойцам СВО

На приёме у главы Пустошкинского района Юрия Кравцова побывали учащиеся центра образования сегодня, 16 октября. Поводом для встречи стала передача писем, которые ребята написали военным – участникам СВО, сообщает газета «Вперёд».

Фото здесь и далее: Марина Жуланова

Делегацию учеников в сопровождении советника по воспитанию центра образования Юлии Калиновской встретили глава района Юрий Кравцов и социальный координатор фонда «Защитники Отечества», руководитель фракции «Единой России» в районном Собрании депутатов Дмитрий Бугряков.

В состав юношеской делегации вошла председатель школьного и ученического советов старшеклассников девятиклассница Ульяна Панфилёнок, представители «Движения первых» из 10-го «А» Анастасия Ступакова и Варвара Кузьмина, а также юные «орлята» из второго и четвёртого классов.

Юрий Кравцов попросил передать всем авторам писем большое спасибо. Он говорил о важности таких искренних обращений ребят к воинам и о том, как рады бойцы получать весточки с Родины

Юрий Кравцов попросил передать всем авторам писем большое спасибо. Он говорил о важности таких искренних обращений ребят к воинам и о том, как рады бойцы получать весточки с Родины. Дмитрий Бугряков выразил уверенность, что письма найдут своих адресатов и что бойцы запишут ребятам видеоответ.

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