Госдума поддержала отзыв ратификации договора о ядерных испытаниях

14:16, 17 октября 2023, ПАИ

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом сообщает РИА Новости.

«Вашингтон должен наконец-то понять, что гегемония с их стороны ни к чему хорошему не приводит. Необходим диалог на принципах взаимного уважения, отсутствия двойных стандартов, невмешательства в дела суверенных государств. Российская Федерация сделает все для защиты своих граждан и чтобы глобальный стратегический паритет был сохранен», — написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Документ подготовили по поручению Володина на заседании комитета ГД по международным делам и внесли в Государственную Думу 13 октября. Проект предусматривает отмену статьи первой закона «О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний». В ней предлагается ратифицировать ДВЗЯИ, подписанный от имени России в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года.



Москва ратифицировала Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний в 2000-м. Некоторые страны, в том числе США и Китай, до сих пор этого не сделали. Но государства, владеющие ядерным оружием, взяли на себя добровольное обязательство не проводить такие испытания.