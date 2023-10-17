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Политика

Александр Котов улучшил позиции в медиарейтинге глав заксобраний субъектов РФ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поднялся на шесть строчек в сентябрьском медиарейтинге глав законодательных органов субъектов Российской Федерации и занял 13-е место. Об этом ПАИ сообщили в компании «Медиалогия», являющейся составителем рейтинга.

Александр Котов улучшил позиции в медиарейтинге глав заксобраний субъектов РФ. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Лидером в сентябре стал председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов, на втором месте – председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов, на третьем – председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 87 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.

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