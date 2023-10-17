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Политика

Очередная сессия Псковского областного Собрания назначена на 24 октября

Очередная сессия Псковского областного Собрания депутатов пройдёт 24 октября и начнётся с парламентского часа, посвящённого изменениям, произошедшим в системе образования региона, в частности появлению дополнительных учебных часов и реализации новых программ на практике. Такое решение 17 октября принял Совет законодательного органа, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального парламента.

Очередная сессия Псковского областного Собрания назначена на 24 октября. Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Заместитель председателя Собрания Александр Братчиков напомнил, что идея обсудить школьные нововведения появилась на заседании комитета по бюджету во время дискуссии о нормативах обеспечения общеобразовательных организаций. Вице-спикер обратил внимание, что за прошедший год появилось много дополнительных занятий, связанных с внеурочной деятельностью, например уроки начальной военной подготовки, при этом вопрос финансирования школ на эти цели пока только прорабатывается.

«Как будут оплачиваться эти занятия, должны понимать и мы, депутаты, потому что нам задают такие вопросы, и сами учителя – ясности пока нет», – аргументировал необходимость парламентского обсуждения Александр Братчиков. С предложением выступила группа депутатов – три вице-спикера: сам Александр Братчиков, Виктор Остренко и Юрий Сорокин. По решению Совета, вопрос включён в повестку сессии.

Также депутаты рассмотрят законопроекты, устанавливающие два региональных праздника, поправки, корректирующие закон «О дорожном фонде», два проекта зон охраны объектов культурного наследия, новое положение «О Молодёжном парламенте», предусматривающее иной порядок формирования этого коллегиального органа. В перерыве заседания пройдёт тайное голосование – депутатам предстоит сделать выбор при назначении мирового судьи участка № 2 и представителей Собрания и губернатора в квалификационной комиссии адвокатской палаты Псковской области.

Кроме того, Совет спланировал примерный порядок проведения парламентских часов на перспективу. Спикер Собрания Александр Котов озвучил идею, предложенную председателем комитета по социальной политике Игорем Дитрихом и председателем комитета по МСУ и законодательству Алексеем Севастьяновым. «Коллеги предлагают вновь вернуться к обсуждению вопроса льготного лекарственного обеспечения. На прошлой сессии мы внесли поправки в бюджет, которые должны помочь изменить ситуацию. Может быть, через месяц проблему уже удастся решить, но пока давайте планировать эту тему для парламентского часа в ноябре», – обратился к Совету Собрания Александр Котов.

Заместитель председателя комитета по МСУ Андрей Маковский предложил ещё одну актуальную тему для совместного обсуждения, связанную с вывозом мусора и в целом работой регионального оператора по обращению с отходами. «Важная тема, давно её не касались», – согласился Александр Котов. По предложению депутатов, вопрос будет сформулирован таким образом, чтобы в доклад была включена информация, в том числе и по строительству экотехнопарка.

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