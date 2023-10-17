Виртуальный музей редкой книги заработал в ПсковГУ

18:41, 17 октября 2023, ПАИ

Виртуальный музей редкой книги «Сокровища в старинных переплётах», созданный библиотекой ПсковГУ, начал свою работу сегодня, 17 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Фонд редкой книги ПсковГУ – собрание изданий XVIII – XXI веков. В состав фонда библиотеки входят старопечатные книги (коллекция изданий, вышедших в свет до 1830 года), издания гражданской печати XVIII – начала XIX веков, книги западноевропейской печати XVIII – XIX веков, прижизненные издания русских и зарубежных писателей и поэтов, отечественная периодика. В настоящий момент в фонде хранится свыше 3 300 экземпляров редких и ценных изданий. Основу фонда составляют книги, переданные в библиотеку Псковского педагогического института в конце 40-х годов XX века из Госфонда СССР.

С имеющимися экспонатами можно ознакомиться на сайте библиотеки. Экспозиция будет регулярно пополняться.