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Псковская делегация приняла участие в заседании профсоюзов в Белоруссии

Совместное заседание президиумов профсоюзных организаций Псковской, Смоленской, Новгородской и Витебской областей прошло в туристско-оздоровительном комплексе «Лосвидо» в Белоруссии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского облсовпрофа

Псковскую область представила делегация во главе с председателем областного совета профсоюзов Игорем Ивановым. В состав делегации также вошли заместитель председателя Андрей Стегний, председатель областной организации работников культуры Наталия Родионова, председатель областной организации работников госучреждений и соцобслуживания Татьяна Победова и председатель областной организации Российского профсоюза работников промышленности Нина Антипова.

Специальным гостем мероприятия стала секретарь по международной работе Федерации профсоюзов Белоруссии Анна Варфоломеева.

Заседание президиума было посвящено опыту работы профсоюзных организаций Витебской, Новгородской, Псковской и Смоленской областей по развитию системы наставничества. Участники обменялись лучшими практиками и обсудили, как возрождение института наставничества помогает укреплять кадровый потенциал и передавать опыт молодому поколению.

На круглом столе, посвящённом использованию туристического потенциала областей-участников, были рассмотрены конкретные шаги по созданию совместных туристических маршрутов и обмену опытом в сфере профсоюзного отдыха и оздоровления.

Деловая часть программы гармонично сочеталась с командными соревнованиями, которые укрепили дружеские связи между регионами-соседями.

«Такие встречи – это не просто протокол, это живой диалог. Мы видим, как много общего у наших профсоюзных организаций: от вопросов наставничества до развития туризма. Но главное – мы учимся друг у друга, перенимаем эффективные решения и выстраиваем долгосрочные партнёрские отношения. Уверен, что итоги этого президиума дадут практические результаты для каждой из наших областей!» – подчеркнул Игорь Иванов.

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