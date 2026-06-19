Суд взыскал с заведующей гдовским магазином крупную сумму недостачи

12:27, 19 июня 2026, ПАИ

Заведующая гдовским магазином по решению суда возместила крупную сумму недостачи. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Женщина работала продавцом с обязанностями заведующей магазином. В апреле 2025 года в магазине провели инвентаризацию и выявили недостачу товара на 260 тысяч рублей.

Заведующая не согласилась с иском: она пояснила, что из-за частых отключений света испортился товар, часть продукции была просрочена, а также случались перебои с интернетом и кассой.

Однако в судебном заседании установили, что просроченный товар женщине не вменялся. Кроме того, она была обязана принять меры – закрыть магазин и сообщить руководителю, но таких действий не предприняла. Суд эти доводы не принял и удовлетворил иск в полном объёме.