Из-за съёмок фильма «Война и мир» изменился график работы некоторых объектов Пушкинского заповедника

13:29, 19 июня 2026, ПАИ

В связи со съёмками художественного фильма «Война и мир» изменился график работы отдельных музейных объектов Пушкинского заповедника, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

В мемориальной усадьбе «Петровское» дом П. А. и В. П. Ганнибалов завтра, 20 июня, будет принимать посетителей только до 16:00, а в период с 21 по 24 июня закроется на полный день. Также завтра и послезавтра, 19 и 20 июня, посетители не смогут побывать в музейном комплексе «Пушкинская деревня». Мемориальная усадьба Осиповых и Вульфов «Тригорское» будет закрыта для экскурсантов 23 июня.

«Остальные экспозиции и парки работают в обычном режиме», – отметили в «Михайловском». При этом музейщики предупреждают своих гостей о том, что в графике съёмок возможны изменения, и рекомендуют следить за новостями на официальном сайте учреждения или на его страницах в социальных сетях.